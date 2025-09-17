Il buco nero supermassiccio M87*, protagonista della prima foto di un buco nero nella storia (sì, quella che sembra uno dei doghnut amati da Homer Simpson), torna a far parlare di sé. Nuove immagini catturate dall’Event Horizon Telescope (EHT) rivelano un comportamento inaspettato e affascinante: la polarizzazione dei campi magnetici attorno al buco nero si è invertita nell’arco di quattro anni, tra il 2017 e il 2021. Questo fenomeno, totalmente inatteso secondo gli scienziati, sfida i modelli teorici attuali e dimostra quanto ancora ci sia da scoprire sull’ambiente estremo che circonda i buchi neri. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Più soprendente di quanto immaginassimo: la nuova foto del primo buco nero mai immortalato è incredibile