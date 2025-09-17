Più di 37 milioni di debiti verso i fornitori e poche certezza per 1.400 dipendenti | Tua ha poco da festeggiare la denuncia dell' Ugl Autoferro Abruzzo
Parlare delle problematiche a cui il personale è oggi sottoposto merita senza dubbio un capitolo a parte. Le condizioni di lavoro, la pressione crescente e le incertezze legate all’organizzazione interna hanno un impatto diretto non solo sul benessere dei dipendenti, ma anche sulla qualità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: milioni - debiti
Camera di Commercio | Sovraindebitamento, istanze in crescita: in 3 anni azzerati 2 milioni di euro di debiti a consumatori e piccoli imprenditori
Inter, Report: “Debiti da oltre 734 milioni”
“3 MILIONI DI EURO DI DEBITI”: Barbara D’Urso è finita in un tunnel nerissimo | Cosa sta accadendo
Silvia Sardone contro David Parenzo: "Mi fa parlare? Il Leoncavallo ha 3 milioni di debiti...", "Del Leoncavallo me ne frego!" - X Vai su X
Dopo oltre trent’anni di occupazione abusiva e milioni di euro di debiti con lo Stato e con il Comune, oggi si parla di una raccolta fondi per restituire una sede al Leoncavallo. Una colletta che rischia di trasformarsi in un paradosso, perché sostenere chi ha viol - facebook.com Vai su Facebook