Più attenzione contro le truffe Nuova campagna del Comune

Grazie ai fondi del ministero dell’Interno destinati alla prevenzione e al contrasto delle truffe nei confronti degli anziani, è partita ieri la terza edizione di ‘ Struffati ’, per non cadere in trappola’, campagna promossa dal Comune di Ravenna e coordinata da Villaggio Globale, in collaborazione con la Polizia locale, per prevenire, appunto, truffe e raggiri, e per informare in modo semplice e capillare tutta la cittadinanza. Un’azione forte, anche, del rinnovato protocollo d’intesa tra Prefettura e Comune, che garantisce un’azione sinergica sul territorio, col coinvolgimento della Polizia locale e delle forze di Polizia, in particolare, della specialità Polizia postale e delle comunicazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

