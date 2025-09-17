Pittore xilografo incisore e docente intitolata a Domenico ‘Mengo’ Dalmonte la galleria comunale

La sala mostre ‘Manica’ di Brisighella è stata intitoltata a Domenico ‘ Mengo ’ Dalmonte , che con i suoi disegni ha raccontato gli scorci unici del borgo. "Con questa iniziativa - sottolinea l'assessore alla Cultura Karen Chiarini - abbiamo voluto ulteriormente rafforzare il legame tra il prof. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Ernst Samuel Geiger (1876-1965) pittore e xilografo svizzero. Si formò in Svizzera dove visse nei pressi di Berna si recò anche a Monaco e Parigi.Divenne famoso soprattutto per i paesaggi lacustri Donna seduta sulla riva del Lago di Bienne 1926

By the Thames at Richmond 1878 1879 James Tissot , pseudonimo di Jacques-Joseph Tissot, è un pittore e incisore francese , nato15 ottobre 1836a Nantes e morì8 agosto 1902 a Chenecey-Buillon . Autoritratto (1865), San Francisco , California Palazzo dell

MASTERCLASS DELL'ARTISTA GIOVANNI DETTORI PER LE SCUOLE ALL'EX CONVENTO; A Borgia apre i battenti la mostra “Ugo Ortona. Borgia 1888 – Roma 1977”; Muore Ezio Briatore, insegnante, poeta e artista di Mondovì.

Il pittore e incisore del Seicento Giuseppe Diamantini dalle Marche a Venezia, Fossombrone dedica una bella esposizione a uno dei suoi figli più illustri - Va assaporata in tutte le sue sfaccettature la mostra a cura di Anna Maria Ambrosini Massari, Marina Cellini e Marco Luzi “Giuseppe Diamantini, pittore e incisore. Scrive corriereadriatico.it

pittore, incisore e «amante del bello» - URBINO – Lutto a Urbino, dove si è spento a 80 anni il pittore e incisore Marcello Lani. Come scrive corriereadriatico.it