Pittore xilografo incisore e docente intitolata a Domenico ‘Mengo’ Dalmonte la galleria comunale

La sala mostre ‘Manica’ di Brisighella è stata intitoltata a DomenicoMengoDalmonte, che con i suoi disegni ha raccontato gli scorci unici del borgo. "Con questa iniziativa - sottolinea l'assessore alla Cultura Karen Chiarini - abbiamo voluto ulteriormente rafforzare il legame tra il prof. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

