Pitbull ucciso da agente Il padrone aizzò un cane per una rapina sul bus

Il compagno della 20enne di origine dominicana, proprietaria del cane meticcio ucciso domenica al parco di via Osimo, da un poliziotto dell’antidroga, durante un controllo, era finito a processo a febbraio scorso per aver aizzato un cane contro un passeggero del bus al fini di rapinarlo. Domenica c’era anche lui al parco con la ragazza quando gli agenti sono arrivati per un controllo. Stando alla polizia è stato proprio lui, 22 anni, di origine romena, a tentare di disfarsi di tre dosi di hashish. Durante l’operazione il cane che era con loro, di nome Narcos, senza museruola e senza guinzaglio, si sarebbe scagliato contro i poliziotti in maniera aggressiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
