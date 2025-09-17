Milleduecentoquindici. Si è conclusa con questo ottimo risultato la campagna abbonamenti della Pistoiese, sulla quale è calato il sipario alle 19 di lunedì. Un dato per certi versi storico, poiché è il più alto di sempre del club in Serie D nonché uno dei più elevati negli ultimi tre decenni. La piazza arancione ha risposto nel migliore dei modi al lavoro fatto dalla proprietà nell’ultimo anno e mezzo, come ha sottolineato il presidente Sergio Iorio. "Questo eccellente risultato è il riconoscimento di quanto fatto non solo in questi mesi ma dal giugno 2024, quando il progetto ha preso vita – dice il patron –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pistoiese, gli abbonati sono 1215. Iorio esulta: "Un dato eccellente"