Pistoia Basket 2000 l’ultimo arrivato è Seneca Knight | Per me una grande occasione
PISTOIA – Estra Pistoia Basket 2000 oramai sempre più vicina al debutto nella nuova serie A2 in programma per domenica (21 settembre) alle 18 in casa di una delle favorite per il salto di categoria come la Scaligera Tezenis Verona. Alla presenza del ceo di Lumos, Mario Parrella, è stata la volta di svelarsi all’ultimo volto arrivato alla Lumosquare, ovvero Seneca Knight. Sguardo sorridente, tanta voglia di apprendere e di calarsi immediatamente nella nuova realtà italiana dopo le prime due positive esperienze europee in Lettonia e in Inghilterra. “Fin dal primo giorno i compagni di squadra, lo staff e la dirigenza mi hanno fatto sentire a casa – dice Seneca Knight – e nonostante non siamo ancora riusciti a giocare insieme in un match, anche solo di pre-season, sono già parte integrante del team. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: pistoia - basket
La nuova casa del Pistoia Basket (A2) è la napoletana LumoSquare
La nuova casa del Pistoia Basket è “LumoSquare” e parla napoletano
Pistoia Basket 2000, ottime indicazioni dal test con Torino
Pistoia Sport. . Il ritorno degli Herons Basket Montecatini con la Supercoppa vinta a Ravenna in Piazza del Popolo - facebook.com Vai su Facebook
Pistoia Basket e Consorzio Pistoia Basket City rinnovano la loro sinergia - La collaborazione tra club e imprese del territorio si rafforza con la guida dei nuovi presidenti Joe David e Marco Geri Il legame tra Pistoia Basket 2000 e Consorzio Pistoia Basket City si rinnova co ... Si legge su pistoiasport.com
Pistoia presenta Seneca Knight: “Sono bastati pochi giorni per inserirmi al meglio nel gruppo” - campionato dei giocatori di Estra Pistoia Basket 2000 oramai sempre più vicina al debutto nella nuova Serie A2 ... Si legge su basketinside.com