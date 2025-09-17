Pistoia Basket 2000 l’ultimo arrivato è Seneca Knight | Per me una grande occasione

PISTOIA – Estra Pistoia Basket 2000 oramai sempre più vicina al debutto nella nuova serie A2 in programma per domenica (21 settembre) alle 18 in casa di una delle favorite per il salto di categoria come la Scaligera Tezenis Verona. Alla presenza del ceo di Lumos, Mario Parrella, è stata la volta di svelarsi all’ultimo volto arrivato alla Lumosquare, ovvero Seneca Knight. Sguardo sorridente, tanta voglia di apprendere e di calarsi immediatamente nella nuova realtà italiana dopo le prime due positive esperienze europee in Lettonia e in Inghilterra. “Fin dal primo giorno i compagni di squadra, lo staff e la dirigenza mi hanno fatto sentire a casa – dice Seneca Knight – e nonostante non siamo ancora riusciti a giocare insieme in un match, anche solo di pre-season, sono già parte integrante del team. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it