Piscine area giochi e opere senza permessi nell’azienda con maneggio | scattano i sequestri

SAN CATALDO (Lecce) – Piscine , un’ area giochi , opere varie costruite senza i necessari permessi e una gestione non autorizzata dello scarico dei reflui: sono diverse le anomalie e le difformità riscontrate dai carabinieri forestali del nucleo investigativo di polizia ambientale (Nipaaf) e del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: piscine - area

scivoli spettacolari, piscine con animazione, aree baby sicure e zone relax tra palme e verde - facebook.com Vai su Facebook

Piscine, bar e area giochi senza permessi, sequestrata azienda-maneggio sulla Lecce-San Cataldo e denunciato un 66enne; Giochi del Mediterraneo, i lavori in corso per lo Stadio del Nuoto; Anche Monza avrà presto la sua laguna blu: lavori finiti (dopo 700 giorni).

I Carabinieri Forestali hanno scoperto abusivismi edilizi in un’azienda agricola situata alle porte del capoluogo salentino - I Carabinieri Forestali hanno scoperto abusivismi edilizi in un’azienda agricola situata a San Cataldo- leccesette.it scrive

Lavori alla piscina di Gardolo, nuova area giochi e ristrutturazione bagni e spogliatoi - Il progetto prevede la realizzazione di un’area giochi, con giochi d’acqua, spruzzi, geyser, fontanelle, castello con scivoli e secchio d’acqua, ideale per i bambini ... Da rainews.it