Pisa | scontro fra due moto ragazzo muore Ferito gravemente l’altro centauro
Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 17 settembre 2025. In uno scontro frontale tra due moto avvenuto su un lato del parcheggio dell'Ikea, alla periferia sud, ha perso la vita un ragazzo di 17 anni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: pisa - scontro
Scontro sulla Sarzanese Valdera a Pomarance: 22enne portata in elisoccorso all'ospedale di Pisa
Pisa: scontro fra auto a Calcinaia, fra i passeggeri anche un bimbo di due mesi
Scontro tra auto e moto sull’Aurelia. Un 42enne grave al Cisanello di Pisa
Scontro in aula all'Università di Pisa: protesta pro Palestina e aggressione al docente - X Vai su X
Schermaglie tra vicini. Pisa avanti in solitaria, Cascina dice ancora no Dopo le discussioni seguite all'annuncio di un nuovo ponte tra Cisanello e Ansa dell'Arno, nuovo scontro tra i due territori confinanti per la sperimentazione di senso unico in via Piastroni a - facebook.com Vai su Facebook
Pisa, incidente frontale tra due moto: morto un ragazzo; Pisa, scontro frontale tra due moto: gravissimo un centauro; Scontro frontale tra due moto, perde la vita un giovane.
Scontro frontale tra moto: gravi due giovani a Pisa - Un brutto incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 settembre nella zona del parcheggio vicino all’Ikea, a Pisa. Lo riporta gonews.it
Pisa, incidente frontale tra due moto: gravissimo un ragazzo - Due giovani ragazzi coinvolti, sono stati entrambi portati in codice rosso al pronto soccorso di Cisanello ... Riporta msn.com