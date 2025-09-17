Pisa SC Giovanni Corrado sul centro sportivo | Individuato il general contractor entriamo nel vivo del progetto
Le partite che coinvolgono il Pisa Sporting Club non si sviluppano esclusivamente sul rettangolo verde. Accanto alla sfida della Serie A, la società nerazzurra è impegnata anche nel campo dello stadio (con le valutazioni sull'acquisto dell'immobile dalle mani del Comune che nei mesi invernali.
In questa notizia si parla di: pisa - giovanni
Pisa, per un Bonfanti che va uno torna: vicino Giovanni. Nicholas e Loria in prestito
Lutto per la scomparsa prematura di Giovanni Adinolfi, direttore del Caf Cisl di Pisa
Pisa SC, Giovanni Corrado sul centro sportivo: Individuato il general contractor, entriamo nel vivo del progetto; Pisa, Corrado: Traguardo che inseguivamo da tempo. Abbiamo fatto scelte difficili; Pisa: Giovanni Corrado e Vaira presentano Gilardino.
Pisa, Corrado: "Contento di questo avvio di campionato. Ci manca solo l'esperienza" - Il direttore generale del Pisa Giovanni Corrado ha parlato in conferenza stampa durante il media day organizzato dalla società nerazzurra. Secondo firenzeviola.it
Pisa, il dg Corrado: "Impossibile pensare di salvarsi a febbraio. Contento del mercato" - Giovanni Corrado, direttore generale del Pisa, ha parlato oggi durante il Media Day organizzato dalla società toscana in maglia nerazzurra. Segnala tuttomercatoweb.com