Pisa parla il professore accusato di sionismo | Io preso a calci e pugni

17 set 2025

Nemmeno venti minuti dopo l'inizio della lezione di diritto comparato, un gruppo di studenti pro Pal irrompe in quest'aula dell'università di Pisa. Saliti sulla cattedra, strappano libro e microfono al professore -accusato dal collettivo di essere sionista, interrompendo il corso davanti a duecento alunni rimasti attoniti. "Uno studente ha provato a strappare la bandiera di uno di questi attivisti ed è stato preso a calci e pugni. mi è venuto istintivo di mettermi nel mezzo, frappormi come deterrente visto che ero il docente e mi sono preso un cazzotto" ha raccontato il professore, che è andato al pronto soccorso per alcune contusioni subite nel tentativo di impedire il blitz e poi si è recato in Questura a sporgere denuncia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

