Pisa parla il professore accusato di sionismo | Io preso a calci e pugni
Nemmeno venti minuti dopo l'inizio della lezione di diritto comparato, un gruppo di studenti pro Pal irrompe in quest'aula dell'università di Pisa. Saliti sulla cattedra, strappano libro e microfono al professore -accusato dal collettivo di essere sionista, interrompendo il corso davanti a duecento alunni rimasti attoniti. "Uno studente ha provato a strappare la bandiera di uno di questi attivisti ed è stato preso a calci e pugni. mi è venuto istintivo di mettermi nel mezzo, frappormi come deterrente visto che ero il docente e mi sono preso un cazzotto" ha raccontato il professore, che è andato al pronto soccorso per alcune contusioni subite nel tentativo di impedire il blitz e poi si è recato in Questura a sporgere denuncia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
