Pisa incidente frontale tra due moto | gravissimo un ragazzo

Pisa, 17 settembre 2025 – Gravissimo incidente nella zona del parcheggio vicino all’Ikea di Pisa. Due moto si sono scontrate frontalmente, sono rimasti coinvolti due giovani ragazzi. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre. Entrambi i ragazzi sono rimasti feriti in modo serio, uno in particolar modo è in condizioni gravissime. Lanciato l'allarme al 112, sul posto è intervenuta un’auto medica. I motociclisti sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

