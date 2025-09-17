Pisa capitale dell' arte digitale | arriva al Parlascio la mostra Unframed
Pisa, 17 settembre 2025 - Unframed: quando i confini tra oggetti ed eventi si dissolvono dando vita ad una realtà fluida ed interconnessa. Venerdì 19 settembre alle 19 al Bastione del Parlascio inaugurazione della mostra collettiva che esplora i nuovi percorsi artistici oltre i media tradizionali, una nuova visione in una realtà digitalizzata e iperconnessa. Le opere dialogano con il contesto urbano e storico, dando vita a un connubio tra tecnologia e memoria che trasforma gli spazi in scenari di sperimentazione contemporanea. Matteo Mandelli conosciuto come artista sotto lo pseudonimo di You realizzerà la performance che lo ha reso celebre in ambito digitale e internazionale: The Contact. 🔗 Leggi su Lanazione.it
