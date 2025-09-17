Pisa blitz pro-Palestina al Polo Piagge | docente aggredito durante la lezione
PISA – Momenti di forte tensione ieri mattina (16 settembre) al Polo Piagge dell’Università di Pisa, dove un gruppo di studenti pro-Palestina ha fatto irruzione in un’aula del Dipartimento di scienze politiche interrompendo la lezione del professor Rino Casella, docente associato di diritto comparato. Gli attivisti, entrati con bandiere palestinesi e un megafono, hanno occupato l’aula definendo il docente sui social ‘professore sionista’. Il tentativo di Casella di opporsi all’interruzione ha innescato un parapiglia: il professore, secondo testimoni, sarebbe stato spintonato e colpito durante uno scontro fisico scoppiato dopo che uno degli studenti in aula aveva cercato di strappare la bandiera palestinese dalle mani di un manifestante. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
