Pirateria audiovisiva maxi operazione della Guardia di Finanza in diverse regioni
Una vasta operazione contro lo streaming illegale di contenuti televisivi è stata avviata dalla Guardia di finanza di Cagliari in diverse regioni d'Italia. Sono state portate e termine decine di perquisizioni e sequestri. L'indagine è partita dopo un controllo in un esercizio pubblico dell'hinterland di Cagliari. I militari delle Fiamme gialle, durante l'ispezione, avevano riscontrato la proiezione abusiva di contenuti pay per view attraverso l'utilizzo di apparecchi illegali che consentono di accedere a centinaia di contenuti multimediali (film, serie tv ed eventi sportivi in diretta). . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
