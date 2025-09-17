Piotta & Co concerto a Villa Lazzaroni

Dopo la recente pubblicazione della colonna sonora del docufilm “La scuola romana”, dove è incluso il singolo “Tu me piaci”, Piotta porta nella su Roma l’ultimo album “'Na notte infame”.Il disco, decimo lavoro di studio, prende tutta l'ispirazione dalla recente e prematura scomparsa del fratello. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: piotta - concerto

Il 25 Settembre le porte del TFR - Total Frequency Rights si spalancano sulla musica dal sangue romano di Piotta, che insieme ad Alessandro Gaetano, Ginko, Daniele Coccia Paifelman, salirà sul palco di Villa Lazzaroni per rivendicare la dignità della musi - facebook.com Vai su Facebook

Piotta: «Parto dal buio e arrivo alla luce per ricordare mio fratello Fabio, il "Professore" così simile e così diverso da me» - La data romana del "Dieci e l'Ode" tour dell'artista, al secolo Tommaso Zanello, sarà l'unica ad ... Riporta leggo.it

Un concerto a Rebibbia per Piotta - Dal concerto sarà tratto un CD i cui proventi saranno impegnati per il reinserimento in società degli ex detenuti. Secondo rockol.it