Piotta & Co concerto a Villa Lazzaroni

Romatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la recente pubblicazione della colonna sonora del docufilm “La scuola romana”, dove è incluso il singolo “Tu me piaci”, Piotta porta nella su Roma l’ultimo album “'Na notte infame”.Il disco, decimo lavoro di studio, prende tutta l'ispirazione dalla recente e prematura scomparsa del fratello. 🔗 Leggi su Romatoday.it

