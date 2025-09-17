Piombino | Crisi Liberty Magona vertice a Roma L' azienda | Stipendi entro il 25 settembre i sindacati | Chiarezza sulla vendita
Gli stipendi ai 500 lavoratori della Liberty Magona verranno pagati entro il prossimo 25 settembre. Questo è l'orizzonte temporale emerso dal vertice che nella giornata di ieri martedì 16 settembre si è tenuto a Roma, un appuntamento in merito alla crisi dell'azienda piombinese, in procinto di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: piombino - crisi
Piombino | Crisi Liberty Magona, vertice al ministero con i sindacati: "I tempi per salvarla sono sempre più stretti"
Piombino | Crisi Liberty Magona, 500 famiglie senza stipendio: "Stop al pagamento di Tari e imposte comunali"
Piombino - Liberty Magona: una crisi che riguarda tutti Andrea Baldassarri : La crisi della Magona, con i lavoratori lasciati senza stipendio e senza cassa integrazione, per la prima volta dai tempi della serrata del ‘53, fa passare in secondo piano ogni altra noti - facebook.com Vai su Facebook
La situazione della Magona di Piombino è ormai drammatica @lauraboldrini -> https://instagram.com/p/DOihiaTDQNm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==… #MarcoSimiani #LauraBoldrini #DeputatiPD #Magona #Piombino #Indus - X Vai su X
Piombino | Crisi Liberty Magona, l'azienda: Stipendi entro il 25 settembre; Piombino, dramma Magona: niente salari per 500 lavoratori e nessuna data certa. Dove nasce la crisi e i possibili scenari; Liberty Magona, Governo dia subito risposte.
Magona nel vortice Liberty, il gruppo è in caduta libera: fabbriche ko in tutta Europa - La mappa del disastro - Dalle fabbriche acquistate in tutta Europa, ai piani di rilancio ambiziosi, con l’aiuto della finanza globale e dei governi. Secondo msn.com
Magona: ‘c’è gruppo interessato a acquisto Magona’ - Lo riferiscono in una nota Fim, Fiom e Uilm al termine dell'incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla vertenza dell'industria siderurgica M ... Lo riporta controradio.it