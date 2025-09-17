Piombino | Crisi Liberty Magona vertice a Roma L' azienda | Stipendi entro il 25 settembre i sindacati | Chiarezza sulla vendita

Livornotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli stipendi ai 500 lavoratori della Liberty Magona verranno pagati entro il prossimo 25 settembre. Questo è l'orizzonte temporale emerso dal vertice che nella giornata di ieri martedì 16 settembre si è tenuto a Roma, un appuntamento in merito alla crisi dell'azienda piombinese, in procinto di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: piombino - crisi

