Pio Esposito sorpreso in diretta dalla telefonata di suo fratello | Non ti ho fatto alcun complimento

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pio Esposito riceve in diretta durante un'intervista la telefonata di suo fratello Sebastiano, attaccante del Cagliari. Il centravanti dei sardi lo sorprende e poi si complimenta: "Mi sono venuti brividi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: esposito - sorpreso

Pio Esposito sorpreso in diretta dalla telefonata di suo fratello: Non ti ho fatto alcun complimento; Calcio Live News: torna la Champions League; Ajax-Inter 0-2, risultato finale della partita di Champions: Thuram fa doppietta, gli highlights.

pio esposito sorpreso direttaPio Esposito sorpreso in diretta dalla telefonata di suo fratello: “Non ti ho fatto alcun complimento” - Pio Esposito riceve in diretta durante un'intervista la telefonata di suo fratello Sebastiano, attaccante del Cagliari ... Da fanpage.it

pio esposito sorpreso direttaInter, Pio Esposito chiamato in diretta dal fratello Sebastiano: "Mi sono venuti i brividi" - L'attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il match di Champions League vinto per 0- Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Pio Esposito Sorpreso Diretta