L'attaccante dell'Inter, Francesco Pio Esposito, ha voluto dire la sua dopo l'esordio in Champions League contro l'Ajax. Intervenuto nel corso del postpartita di Ajax Inter, match valevole per il 1° turno della League Phase della Champions League terminato sul risultato di 0 a 2 in favore dei nerazzurri, l'attaccante della beneamata Francesco Pio Esposito ha parlato così. Per il giovanissimo attaccante classe 2005 si è trattato dell'esordio assoluto da titolare con l'Inter e per l'esordio in Champions League: il giocatore originario di Castellammare di Stabia non ha deluso le aspettative, strappando applausi e complimenti da parte di tifosi e addetti ai lavori.

© Internews24.com - Pio Esposito a Sky: «Quando scendo in campo cerco di portare le mie caratteristiche, oggi è andata bene. Vi svelo il mio modello di attaccante e dove posso ancora migliorare»