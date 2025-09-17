Pinuccio Sciola storia dell' artista-contadino scalzo che faceva suonare le pietre

Ogni pietra ha una sua anima e un suo suono. Lo sapeva Pinuccio Sciola l'artista nato contadino nel cui «giardino sonoro», a San Sperate, in Sardegna, i massi possono cantare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Alla Biennale di Venezia un’installazione ispirata alle intuizioni di Pinuccio Sciola - L’arte di Pinuccio Sciola torna alla Biennale di Venezia e lo fa con “Lithic Chords / Corda Litica”, un’installazione monumentale che rende omaggio alla visione del maestro di San Sperate. Segnala unionesarda.it

