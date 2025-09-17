Pino è – Il viaggio del musicante su Rai 1 con Elodie Giorgia Elisa Geolier Mahmood

A Napoli si terrà Pino è – Il viaggio del musicante, l’imperdibile show evento per ricordare Pino Daniele, poi trasmesso su Rai1, il cast. Domani, giovedì 18 settembre, alle ore 20.30, in Piazza del Plebiscito a Napoli si terrà Pino è – Il viaggio del musicante, l’imperdibile show evento, già sold out, che vedrà sul palco grandi nomi del mondo della musica e dell’entertainment per ricordare Pino Daniele a 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa. Lo show andrà in onda sabato 20 settembre in prima serata su Rai 1. Condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, sarà una grande festa con tanti ospiti, artisti, musicisti, amici e colleghi per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

