Pikkolomini e il singolo Bella di Chi sei | un viaggio musicale negli anni Ottanta tra amore e nostalgia
È uscito Bella di Chi sei – senza punto di domanda – il nuovo singolo di Pikkolomini, accompagnato da un videoclip ufficiale già disponibile su YouTube. Il brano, dal sapore fortemente autobiografico, è un tuffo negli anni Ottanta: un amore adolescenziale raccontato con leggerezza e malinconia, tra ricordi di motorini, Fiat 500 e piccoli gesti capaci di trasformarsi in grandi emozioni. Bella di Chi sei: il racconto di un amore adolescenziale. Il singolo nasce dal desiderio di raccontare la magia degli amori giovanili vissuti a cavallo tra il 1986 e il 1987. «Un saluto di una ragazza poteva sembrare un evento straordinario», racconta l’artista, sottolineando come le emozioni fossero amplificate da un ritmo di vita più lento e autentico, lontano dagli smartphone e dalla comunicazione istantanea di oggi. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
