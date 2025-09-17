Pietro Vignali | Bene le zone rosse ora agire senza esitazione

"Accogliamo finalmente questa notizia, anche se a scoppio ritardato", dichiara Pietro Vignali. "Sono tre anni, ma potremmo dire anche dieci considerando la precedente giunta di cui questa è figlia, che i parmigiani si sentono dire che l'insicurezza è solo percezione. Invece, come abbiamo sempre. 🔗 Leggi su Parmatoday.it