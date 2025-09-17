pietro ritrova il padre 16 anni dopo grazie alla trasmissione tv di mediaset le iene protagonista un giovane di alatri

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una vicenda familiare segnata dalla separazione e da un lungo silenzio trova finalmente un epilogo positivo grazie alla trasmissione televisiva Le Iene. Protagonisti sono Pietro, 32 anni di Alatri, e suo padre Roberto, che non si vedevano da oltre 16 anni. Una separazione dolorosa e un percorso difficile. Il distacco tra padre e figlio risale all’adolescenza di Pietro, quando la separazione dei genitori ha interrotto ogni contatto con Roberto. Nel servizio televisivo, Pietro ha raccontato come quella lontananza lo abbia segnato profondamente, conducendolo per un periodo sulla strada della droga e dell’alcol. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

