Pietro ritrova il padre 16 anni dopo grazie alla trasmissione tv di Mediaset Le Iene Protagonista un giovane di Alatri
Una vicenda familiare segnata dalla separazione e da un lungo silenzio trova finalmente un epilogo positivo grazie alla trasmissione televisiva Le Iene. Protagonisti sono Pietro, 32 anni di Alatri, e suo padre Roberto, che non si vedevano da oltre 16 anni. Una separazione dolorosa e un percorso difficile. Il distacco tra padre e figlio risale all'adolescenza di Pietro, quando la separazione dei genitori ha interrotto ogni contatto con Roberto. Nel servizio televisivo, Pietro ha raccontato come quella lontananza lo abbia segnato profondamente, conducendolo per un periodo sulla strada della droga e dell'alcol.
Eravamo rimasti qui: l'agente Pietro che si ritrova faccia a faccia con l'uomo che gli sta dando la caccia nella Roma in guerra del 1944. Per Peter sarà una prova magistrale sul filo del rasoio tra fortuna e bravura. L'unica cosa che rischia di tradirlo? Il suo modo
Alatri – Pietro ritrova il padre dopo 16 anni grazie a Le Iene