Pienissimo Tour 2025 arriva a Torino | una masterclass gratuita per i ristoratori

Fare il ristoratore non può più essere sinonimo di sacrificio continuo: giornate passate a tappare buchi in cucina o in sala, rincorrendo emergenze senza tempo per pensare alla crescita. È un modello che ha fatto il suo tempo. Oggi aumenti dei costi, carenza di personale e clienti sempre più. 🔗 Leggi su Torinotoday.it