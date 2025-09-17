Picchio a Livorno dopo cinque anni Riecco Dionisi

L’Ascoli torna a Livorno a distanza di 5 anni solari e 6 stagioni calcistiche. La prossima tappa in programma sabato (ore 15) vedrà la formazione guidata da Tomei di scena in casa degli amaranto per la seconda di due trasferte consecutive. Dopo il successo di Perugia (0-2) i bianconeri proveranno a ripetersi, su un campo storicamente insidioso, al cospetto di un avversario che non sta proprio attraversando un buon momento. A generare i malumori della piazza infatti sono state le 3 recenti sconfitte consecutive incassate contro Juventus Next Gen (1-2), Guidonia Montecelio (0-1) e Vis Pesaro (3-0). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

