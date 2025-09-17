Picchiata e insultata dal padre ‘lui mi avrebbe ucciso’

Tempo di lettura: 2 minuti “L’ho denunciato perché non ci fosse un altro femminicidio, sarebbe arrivato anche ad uccidermi”. Così la 31enne di Varcaturo insultata e picchiata dal padre ha raccontato a ‘Dentro la Notizia’ in onda su Canale 5, come ha trovato la forza di denunciarlo dopo l’ultimo episodio di violenza contro lei e la madre. Violenze che andavano avanti da 30 anni. “ Ieri ha reagito così perché lui non voleva andare al lavoro e noi gli abbiamo detto che doveva andare. Eravamo in cucina io e mamma e lui mi ha rincorso, mi ha tirato i capelli, mi ha dato dei pugni al naso, mi è uscito molto sangue”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

