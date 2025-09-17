Picchia la figlia | Sei brutta e grassa Poi botte anche alla moglie arrestato 61enne

Ilmessaggero.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha picchiato moglie e figlia ma quest'ultima ha chiamato i carabinieri e per l'uomo, un 61enne, sono scattate le manette. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

picchia la figlia sei brutta e grassa poi botte anche alla moglie arrestato 61enne

© Ilmessaggero.it - Picchia la figlia: «Sei brutta e grassa». Poi botte anche alla moglie, arrestato 61enne

In questa notizia si parla di: picchia - figlia

Poggio Mirteto | Passo Corese. Cittadino straniero picchia moglie e figlia sotto gli occhi della figlia più piccola. Intervengono i Carabinieri e lo arrestano

Inferno domestico a Ferentino, 70enne terrorizza e picchia l'ex compagna e la figlia

San Cipriano d'Aversa, il padre picchia nuovamente la madre: la figlia fa un video e lo fa arrestare

'Sei grassa e brutta' e picchia moglie e figlia, arrestato; Picchia la figlia: «Sei brutta e grassa». Poi botte anche alla moglie, arrestato 61enne; «Sei brutta e grassa» e picchia la figlia e la moglie che interviene per difenderla: orrore a Giugliano.

picchia figlia sei brutta«Sei brutta e grassa» e picchia la figlia e la moglie che interviene per difenderla: orrore a Giugliano - Picchia la figlia accusandola di essere «brutta e grassa» e la moglie perché interviene a difendere la ragazza. ilmattino.it scrive

picchia figlia sei brutta'Sei grassa e brutta' e picchia moglie e figlia, arrestato - Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Picchia Figlia Sei Brutta