Nel corso della seduta del consiglio comunale, la capogruppo di FdI a Genova, Alessandra Bianchi, non era sicura di aver sentito bene. C’era un gran caos e quella frase urlata al suo indirizzo dal collega Pd, Claudio Chiarotti – «non dire cazz.te, vi abbiamo già appeso per i piedi una volta» – le era parsa davvero troppo oltre i limiti. È stato riascoltando il video del consiglio e leggendo un articolo di Genova24 che ne dava conto che ha avuto la conferma che, sì, l’esponente dem aveva detto proprio così. Presentato il caso nelle sedi istituzionali, si sarebbe aspettata un’immediata presa di distanza da parte del presidente del consiglio, dei gruppi di maggioranza e del sindaco Silvia Salis. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Piazzale Loreto evocato dal Pd a Genova, parla la consigliera di FdI Bianchi: «Salis e la sinistra hanno cercato di minimizzare»