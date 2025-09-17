Piazzale Loreto evocato dal Pd a Genova parla la consigliera di FdI Bianchi | Salis e la sinistra hanno cercato di minimizzare
Nel corso della seduta del consiglio comunale, la capogruppo di FdI a Genova, Alessandra Bianchi, non era sicura di aver sentito bene. C’era un gran caos e quella frase urlata al suo indirizzo dal collega Pd, Claudio Chiarotti – «non dire cazz.te, vi abbiamo già appeso per i piedi una volta» – le era parsa davvero troppo oltre i limiti. È stato riascoltando il video del consiglio e leggendo un articolo di Genova24 che ne dava conto che ha avuto la conferma che, sì, l’esponente dem aveva detto proprio così. Presentato il caso nelle sedi istituzionali, si sarebbe aspettata un’immediata presa di distanza da parte del presidente del consiglio, dei gruppi di maggioranza e del sindaco Silvia Salis. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: piazzale - loreto
Spunta anche piazzale Loreto nell’inchiesta su Milano. La chat e gli incontri segreti: “Vediamoci al derby Milan-Inter”
Urbanistica, riqualificazione di piazzale Loreto: incontri fra Nhood e Marinoni. Così suggerivano i progettisti
Perché (per il momento) non partiranno i lavori per il nuovo Piazzale Loreto
“Per Gaza blocchiamo tutto”: in migliaia in piazza a Milano Dal presidio al corteo, in migliaia da Piazza della Scala a piazzale Loreto, perché “Gaza sta bruciando”. A Milano il presidio convocato dal Global Movement to Gaza alle 18.30 in piazza della Scala è - facebook.com Vai su Facebook
Piazzale Loreto evocato dal Pd a Genova, parla la consigliera di FdI Bianchi: «Salis e la sinistra hanno cercato di minimizzare; Meloni contro l'opposizione: Usa toni da guerra civile; La kermesse di Fratelli d’Italia, arriva la prima Atreju di governo. E ci sarà la paladina Lgbt Concia.
I lavori per il nuovo piazzale Loreto a Milano non partono (per ora): c’entrano le inchieste e il poco verde previsto - Il progetto di riqualificazione di piazzale Loreto ha bisogno di essere rivisto, tanto a livello tecnico quanto amministrativo. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
80 anni da Piazzale Loreto, la fine di Mussolini e l’alba di una nuova Italia - Il 29 aprile 1945, a Milano, il corpo di Benito Mussolini venne esposto in Piazzale Loreto, ponendo fine simbolica e violenta a vent’anni di dittatura fascista. Riporta panorama.it