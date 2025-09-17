Piazza De Ferrari gremita per Gaza la sindaca Salis porta il saluto

Piazza De Ferrari si è riempita questa sera per il presidio organizzato da Music for Peace in solidarietà con la popolazione palestinese. Migliaia di persone hanno risposto alla chiamata a raccolta lanciata con lo slogan “Gaza sta bruciando: scendi in piazza”, portando bandiere della Palestina e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Genova per Gaza, piazza De Ferrari Gremita; Piazza De Ferrari gremita per Gaza. Dopo il varo di Flottilla, città in piazza. Presenti i sindaci di varie città; Piazza De Ferrari gremita per Gaza, la sindaca Salis porta il saluto.

piazza de ferrari gremitaGenova per Gaza, piazza De Ferrari Gremita - Genova torna in piazza per Gaza, ancora una volta con migliaia di persone, questa volta in Piazza De Ferrari, dove mercoledì 17 settembre 2025 l'ora del silenzio è stata prolungata. Scrive rainews.it

piazza de ferrari gremitaPresidio per Gaza, migliaia in piazza a De Ferrari: “Restiamo umani”. C’è anche la sindaca Salis - Genova – Lo striscione con la scritta "Restiamo umani". Riporta ilsecoloxix.it

