Il tam tam parte dalla mattina ("raccolta firme contro la nuova viabilità di piazza Bettini ") e si concretizza alle 18, quando tanti cittadini che vivono o lavorano intorno alla nuova piazza di urbanistica tattica si ritrovano nella sede del Municipio 7 di via Forze Armate per protestare. Ad accoglierli c’è l’assessora comunale alla Partecipazione Gaia Romani, che alla fine, dopo qualche momento di tensione, annuncia "la sospensione del progetto in attesa di sentire i residenti e i commercianti che non abbiamo ancora ascoltato in merito al progetto di piazza Bettini. Riprogrammeremo un altro incontro in cui possano essere indicati alcuni punti per iscritto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piazza Bettini tattica, caos viabilità. Protesta di residenti e negozianti. Il Comune: "Il progetto è sospeso"