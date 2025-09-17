Pianura pistola rubata cade dall’auto | 27enne arrestato dai carabinieri
NAPOLI 17 SETTEMBRE 2025 – Ha aperto lo sportello dell’auto alla vista dei carabinieri e dalla vettura è caduta una pistola. È accaduto in via Montagna Spaccata, nel quartiere Pianura di Napoli, dove i militari della locale stazione hanno arrestato un 27enne. L’uomo era a bordo di una Fiat 500L insieme ad altre due persone. Alla caduta dell’arma, una Walther PK9 calibro 7,65 risultata rubata tre anni fa, il giovane si è dichiarato unico proprietario. La pistola è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare un eventuale utilizzo in episodi criminali. Il 27enne è stato trasferito in carcere con l’accusa di porto abusivo di arma e ricettazione. 🔗 Leggi su Primacampania.it
