Pianura | dovrà scontare oltre 2 anni di reclusione Arrestato dalla Polizia di Stato

Condannata per riciclaggio commesso nel 2016 a Capodrise, 51enne napoletana arrestata dalla Polizia a Pianura: dovrà scontare 2 anni e 10 mesi di reclusione.. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 51enne napoletana in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Pianura hanno eseguito nei confronti della predetta il provvedimento sopra citato, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, la prevenuta dovrà espiare la pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione per reati di riciclaggio, commessi a Capodrise (CE) nel 2016. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
