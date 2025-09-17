Piantedosi paragona Almasri a Cecilia Sala e dice che il governo ha fatto le stesse valutazioni

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell'Interno torna a difendere l'operato del governo nella liberazione del torturiere libico Almasri e paragona il suo caso a quello Cecilia Sala, la giornalista arrestata in Iran lo scorso dicembre e liberata a gennaio: "Abbiamo fatto le stesse valutazioni, ma per Sala c'è stato plauso unanime". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piantedosi - paragona

Piantedosi paragona Almasri a Cecilia Sala e dice che il governo ha fatto le stesse valutazioni.

piantedosi paragona almasri ceciliaPiantedosi paragona Almasri a Cecilia Sala e dice che il governo ha fatto le stesse valutazioni - Il ministro dell'Interno torna a difendere l'operato del governo nella liberazione del torturiere libico Almasri e paragona il suo caso a quello Cecilia ... Riporta fanpage.it

piantedosi paragona almasri ceciliaLa difesa di Nordio e Piantedosi: "Con l'arresto di Almasri gli italiani in Libia erano a rischio" - Depositata la memoria dei ministri e del sottosegretario Alfredo Mantovano contro l'autorizzazione a procedere. Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Piantedosi Paragona Almasri Cecilia