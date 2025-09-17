Piantagione di droga sul balcone di casa | maxi sequestro
Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito della quotidiana attività di contrasto ai traffici illeciti, hanno individuato e sottoposto a sequestro diverse piante di marijuana, abilmente occultate nei boschi del montorese e su un balcone risultato appartenere ad uno dei responsabili dell’illecita piantagione. In particolare, la coltivazione dello stupefacente è risultata insistere in un’area boschiva occultata da folta vegetazione ed arbusti, non raggiungibile dalla pubblica strada. I conseguenti servizi di ricognizione e osservazione, estesi alla palazzina prospiciente, hanno consentito di scorgere su un balcone del primo piano, una ulteriore pianta di marijuana con evidenti infiorescenze, all’interno di un vaso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: piantagione - droga
