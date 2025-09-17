Piano Gaza Come ha potuto Netanyahu fare come Goebbels?

Imolaoggi.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le vere ragioni per cui i palestinesi vengono massacrati sono scritte nel progetto di depopolazione e di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

piano gaza come ha potuto netanyahu fare come goebbels

© Imolaoggi.it - “Piano Gaza”. Come ha potuto Netanyahu fare come Goebbels?

In questa notizia si parla di: piano - gaza

Trump nell'impasse con Netanyahu, il piano degli Usa per il cambio di guida in Israele con l'aiuto della CIA, "'Bibi' paga il non cessate il fuoco a Gaza e l'attacco in Iran - RETROSCENA

Netanyahu: “La vittoria con l’Iran porta alla fine della guerra”. Media: piano di pace per Gaza da realizzare in due settimane

Dagli Usa il piano post-bellico per Gaza. Trump: "Sarò molto duro su un’intesa"

«Tratteremo gli attivisti della Flotilla come terroristi»; A Gaza la carestia è il risultato di un piano genocida; Gaza, crescenti timori per la migrazione forzata dei palestinesi.

Gaza Riviera, il piano di Trump tra spiagge e grattacieli - Il GREAT Trust prevede la trasformazione della Striscia in “Riviera Gaza” e in un polo industriale da 100 miliardi. Segnala quifinanza.it

Il piano americano per Gaza: 5 mila dollari a chi se ne va - Il prezzo dei loro terreni, il prezzo per convincerli ad andare via, il cibo che gli sarà garantito per stare lontano da ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Piano Gaza Ha Potuto