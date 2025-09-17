Piano Gaza Come ha potuto Netanyahu fare come Goebbels?
Le vere ragioni per cui i palestinesi vengono massacrati sono scritte nel progetto di depopolazione e di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Trump nell'impasse con Netanyahu, il piano degli Usa per il cambio di guida in Israele con l'aiuto della CIA, "'Bibi' paga il non cessate il fuoco a Gaza e l'attacco in Iran - RETROSCENA
Netanyahu: “La vittoria con l’Iran porta alla fine della guerra”. Media: piano di pace per Gaza da realizzare in due settimane
Dagli Usa il piano post-bellico per Gaza. Trump: "Sarò molto duro su un’intesa"
#omnibus Cosa sta succedendo a Gaza sul piano militare? L'analisi del generale Giorgio Cuzzelli
Lo sfollamento forzato di Gaza City è un altro passo avanti nel piano di pulizia etnica che Israele vuole attuare in tutta la Striscia. Dopo i bombardamenti incessanti delle ultime settimane, Israele ha ordinato l'evacuazione immediata di oltre 1 milione di perso
«Tratteremo gli attivisti della Flotilla come terroristi»; A Gaza la carestia è il risultato di un piano genocida; Gaza, crescenti timori per la migrazione forzata dei palestinesi.
Gaza Riviera, il piano di Trump tra spiagge e grattacieli - Il GREAT Trust prevede la trasformazione della Striscia in “Riviera Gaza” e in un polo industriale da 100 miliardi. Segnala quifinanza.it
Il piano americano per Gaza: 5 mila dollari a chi se ne va - Il prezzo dei loro terreni, il prezzo per convincerli ad andare via, il cibo che gli sarà garantito per stare lontano da ... Si legge su ilmessaggero.it