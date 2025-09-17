Pia Tuccitto torna con grinta rock | fuori ora il nuovo singolo Le corna in testa

E’ disponibile dal 29 agosto 2025 nelle piattaforme digitali “LE CORNA IN TESTA”, il nuovo singolo della cantautrice PIA TUCCITTO, prodotto da Frank Nemola presso il Montecalvo Studio (Bo) e distribuito da Distrokid. È online il nuovo singolo “Le corna in testa” di Pia Tuccitto. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, il nuovo brano di Pia Tuccitto dal titolo “Le corna in testa” segna il ritorno deciso della cantautrice toscana alla sua anima rock. Il singolo è stato prodotto da Frank Nemola presso il Montecalvo Studio di Bologna, ed è distribuito da Distrokid. Con una sonorità forte e diretta, “Le corna in testa” è un inno al riscatto: una dichiarazione ironica ma tagliente di chi è stato tradito e non cerca il perdono, bensì una nuova energia. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

