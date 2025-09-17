Petralia Soprana domenica escursione lungo il fiume Salso fino alle Gole del Cigno
Si rinnova l’appuntamento con l’escursione lungo il fiume Salso giunta alla 17esima edizione. Anche quest’anno l’A.S.C.R. Verdi San Giovanni, con il patrocinio del Comune di Petralia Soprana, organizza l’evento in programma per domenica prossima, 21 settembre. L’escursione può essere fatta con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: petralia - soprana
A 90 anni ogni giorno pulisce tutta la strada davanti a casa, il sindaco di Petralia Soprana la premia
Petralia Soprana, al via i lavori di manutenzione sulla strada di collegamento frazione Raffo
A Petralia Soprana il Festival Comet Poesia: il programma 2025
Terra di Sicilia. Jodok Cello · Experience. La magia che circonda un borgo medievale , Petralia Soprana (Palermo) Video realizzato da @Lillo Baldacchino #viaggiainsiemeanoi - facebook.com Vai su Facebook
Petralia Soprana, domenica escursione lungo il fiume Salso fino alle Gole del Cigno; Madonie sotto le stelle; Penisola del Tesoro Speciale Cammini – l’evento sulla Via Francigena delle Montagne, in Sicilia.
Escursione in bici domenica mattina fino a Cesenatico - La Fiab di Forlì organizza un'escursione in bicicletta di 80 km con partenza da Forlì e arrivo a Cesenatico. Riporta ilrestodelcarlino.it