Pontedera, 17 settembre 2025 – Sono cinque le misure di custodia cautelare per pestaggi, spari, risse e aggressioni in Valdera. Quattro ai domiciliari, una in carcere. Di quest’ultima il destinatario è Alija Zuka, 36 anni, residente anche lui nel Podere Cincinnato. Nel 2024 venne condannato in via definitiva in Cassazione a 9 anni di reclusione per una rapina violenta ai danni di un’anziana di Pontedera avvenuta nel 2020. L’uomo è latitante: fece perdere – da quanto abbiamo appreso – le tracce di sé prima del pronunciamento degli ermellini. Ma continuando, evidentemente, e stando alla contestazioni, a frequentare la zona: tant’è che il suo nome compare anche nell’inchiesta della compagnia dei carabinieri di Pontedera sui fatti avvenuti nell’autunno dello scorso anno in provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pestaggi, spari e risse: attesa per gli interrogatori, ecco chi è il latitante

