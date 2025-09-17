Pesta a sangue moglie e figlia | arrestato un 61enne
Attimi di terrore a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania. Intorno alle 8, una donna di 31 anni ha chiamato il 112 chiedendo aiuto: il padre stava picchiando lei e la madre.I carabinieri della stazione di Varcaturo sono intervenuti nell’abitazione, al secondo piano di un condominio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Baby borseggiatrice pesta a sangue la turista che l'aveva colta sul fatto, choc a Venezia
Follia durante la partita, padre entra in campo e pesta a sangue il giocatore di 13 anni: “Perché l’ha fatto”
A Collegno (Torino) un padre che sta guardando la partita di calcio del figlio scende in campo e pesta a sangue il portiere della squadra avversaria, fratturandogli malleolo e zigomo. Con questi esempi di violenza e prevaricazione, come crescerà il figlio di qu - facebook.com Vai su Facebook
Pesta a sangue moglie e figlia: arrestato un 61enne; Sindaco picchia a sangue la moglie davanti alla figlia piccola: le telecamere in casa lo incastrano; Trascina la moglie per i capelli e la picchia davanti ai figli, arrestato 45enne a Bolzano.
Pestò a sangue l’ex moglie. Impugnata l’assoluzione. I pm: linguaggio scorretto - Il presidente dell’Anm: "Argomentazioni non in linea con la Corte europea". Segnala quotidiano.net
Pesta a sangue la moglie davanti ai figli - Ha malmenato la moglie di fronte ai figli minorenni, procurandole policontusioni, lesioni escoriate, ecchimosi multiple, frattura del naso e perforazione del timpano sinistro, come si legge nel ... ilrestodelcarlino.it scrive