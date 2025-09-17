Perturbazione atlantica in arrivo c’è la data Il mare sempre più caldo preoccupa | Rischio fenomeni estremi
Firenze, 17 settembre 2025 – Mari sempre più caldi e atmosfera carica di energia aumentano il rischio di eventi estremi in autunno. A fare il punto della situazione è Bernardo Gozzini, diret t ore del consorzio Lamma, centro di monitoraggio meteorologico e ambientale della Toscana. Direttore, dobbiamo esser preoccupati in vista dell’autunno? “Il dato certo è che arriviamo da mesi in cui i mari si sono surriscaldati, accumulando una grande quantità di energia. Questo calore in eccesso si traduce in maggiore evaporazione e quindi in più umidità nell’atmosfera. Quando arrivano le perturbazioni atlantiche tipiche delle stagioni di passaggio, questo surplus di energia e umidità può sfociare in temporali molto intensi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
