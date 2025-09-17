L'escandescena di Enzo Iacchetti a È Sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rete4 è destinata a far discutere e ad avere lunghis trascichi. Sul tema si sono scontrati su Facebook anche Andrea Scanzi e David Parenzo o, meglio, quest'ultimo ha scritto un'invettiva in risposta al post precedentemente pubblicato dal giornalista del Fatto Quotidiano. " Spero che abbiate visto Enzo lacchetti a È sempre Cartabianca pochi minuti fa. Di fronte a un personaggio semplicemente improponibile, una sorta di David Parenzo appena più riuscito, Enzo è semplicemente esondato ed esploso, dando voce a tutto il dolore e a tutta l'indignazione di chi non può restare indifferente su fronte allo sterminio dei palestinesi ", ha scritto Scanzi tirando in mezzo il conduttore di La7 e de La Zanzara, paragonandolo a Eyal Mizrahi, con il quale il volto di Striscia la notizia ha avuto la discussione in tv sul tema della Palestina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Personaggio improponibile", "Chihuahua che si crede un Dobermann". Scontro Scanzi-Parenzo su Iacchetti