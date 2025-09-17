Personaggi sottovalutati di star wars che meritano più riconoscimento

Il vasto universo di Star Wars è popolato da personaggi che, nonostante la loro importanza e complessità, spesso rimangono in secondo piano rispetto ai protagonisti principali. Questo articolo approfondisce alcune tra le figure meno note ma estremamente meritevoli di attenzione, analizzando il loro ruolo e il motivo per cui meritano maggiore riconoscimento all’interno del franchise. personaggi sottovalutati di Star Wars. kallus. Alexsandr Kallus, introdotto in Star Wars Rebels, rappresenta uno dei più interessanti percorsi di redenzione della saga. Inizialmente agente dell’ Imperial Security Bureau (ISB), Kallus si distingue per la sua evoluzione morale, passando dall’essere un antagonista a un alleato della Ribellione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

