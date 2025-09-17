Perquisizione in casa di un pensionato trovati 100 grammi di cocaina sotto il tetto | scatta l’arresto

Palermotoday.it | 17 set 2025

Nascondeva in casa, in un vano sottotetto, cento grammi di cocaina già suddivisi in dosi e 690 euro. I carabinieri hanno arrestato a Villabate un uomo di 71 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno perquisito l’appartamento con il supporto delle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

