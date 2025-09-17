Perin titolare in Verona Juve? Di Gregorio bocciato Tudor pensa al cambio immediato tra i pali | le ultime dopo il Borussia Dortmund
Perin titolare in Verona Juve? Di Gregorio bocciato, Tudor pensa al cambio tra i pali: le ultime dopo i quattro gol incassati dal Borussia Dortmund. Dopo un inizio di stagione difficile, con Michele Di Gregorio protagonista in negativo nei match contro Inter e Borussia Dortmund, Mattia Perin potrebbe tornare titolare nella prossima sfida di Serie A contro il Verona, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. La decisione di Igor Tudor sarebbe quella di schierare Perin dal primo minuto per cercare di alleviare un po’ di pressione su Di Gregorio, che ha subito sette gol in tre partite (tre contro l’ Inter e quattro contro il Borussia Dortmund ) e sembra essere in difficoltà nel suo adattamento al nuovo ruolo di titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Di Gregorio Juve rischia di diventare un caso: sette gol incassati tra Inter e Borussia Dortmund, Tudor pensa alla rivoluzione tra i pali. Cosa succede - Di Gregorio Juve sta diventando un caso: sette gol incassati tra l’Inter sabato e il Borussia Dortmund ieri sera, Tudor pensa alla rivoluzione tra i pali Un altro difficile passo falso per Michele Di ... Come scrive juventusnews24.com
Di Gregorio caso Juve, come Sommer all’Inter. Tudor pensa a Perin - Tudor pensa a Perin per togliere qualche pressione al portiere, colpevole col Borussia Dortmund Suona l’allarme in casa Juventus: la porta è un caso. Scrive calcionews24.com