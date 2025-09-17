perdono cinque giorni di eventi spettacoli musica tradizioni arte e tantissima partecipazione

Arezzo, 17 settembre 2025 – Cinque giorni di eventi, spettacoli, musica, tradizioni, arte e tantissima partecipazione La Festa del Perdono 2025 ha registrato presenze superiori a quelle dello scorso anno e si è confermata un evento corale e identitario, capace di attrarre un pubblico vasto e diversificato, di valorizzare le eccellenze del territorio e di offrire momenti di intrattenimento, cultura e comunità San Giovanni Valdarno ha celebrato con straordinario entusiasmo l'edizione 2025 della Festa del Perdono, che dall'11 al 15 settembre ha trasformato il centro storico in un palcoscenico diffuso e partecipazione, capace di unire spiritualità, cultura e intrattenimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

