Perché Tyler Robinson ha ucciso Charlie Kirk | i messaggi alla compagna transgender

Il messaggio d’amore alla partner transgender Lance Twiggs. E la rivelazione sull’omicidio di Charlie Kirk pianificato da una settimana. Nei documenti processuali su Tyler Robinson compare il movente dello sparo che ha ucciso l’influencer MAGA. Una serie di testimonianze dei parenti e – soprattutto – le chat con la partner spiegano cosa ha spinto il ragazzo cresciuto in una famiglia repubblicana e sostenitrice di Donald Trump a uccidere. Colpendo il suo bersaglio al primo colpo a 121 metri di distanza. «Guarda sotto la tastiera». «Lascia perdere. Guarda sotto la mia tastiera», è il primo messaggio che il procuratore della Contea dello Utah Jeff Gray ha citato dello scambio tra Robinson e Twiggs. 🔗 Leggi su Open.online