Perché Rosario Guglielmi è stato allontanato dal trono di Uomini e Donne?

Colpa di una segnalazione shock che lo ha smascherato e lo ha portato a dire addio al percorso da tronista prima ancora che questo iniziasse. Ieri, infatti, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne ed era prevista l’introduzione di Rosario come tronista, come svelano le Anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni. Tuttavia, neppure il tempo di presentare il nuovo protagonista del trono classico che una segnalazione sul suo conto lo ha smascherato e ha mandato in fumo i progetti della redazione su di lui. Durante l’ultima registrazione la ex storica di Rosario, Lucia Ilardo, avrebbe rivelato di avere avuto un rapporto intimo con lui proprio pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

