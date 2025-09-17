Perché Robert Redford sarà sempre l' unico e perfetto Gatsby con un inedito ricordo di Francis Ford Coppola

La storia personale di un innamoramento e del film più sottovalutato tra quelli interpretati da Robert Redford, Il Grande Gatsby di Jack Clayton, dal romanzo di Francis Scott Fitzgerald. Francis Ford Coppola, che scrisse il copione in due settimane, lo ha ricordato con aneddoti inediti sulla loro amicizia. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

