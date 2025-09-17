Perché Robert Redford sarà sempre l' unico e perfetto Gatsby con un inedito ricordo di Francis Ford Coppola
La storia personale di un innamoramento e del film più sottovalutato tra quelli interpretati da Robert Redford, Il Grande Gatsby di Jack Clayton, dal romanzo di Francis Scott Fitzgerald. Francis Ford Coppola, che scrisse il copione in due settimane, lo ha ricordato con aneddoti inediti sulla loro amicizia. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Io odio i King Crimson. Li odio perché nel 1969, con *In the Court of the Crimson King*, hanno aperto un portale verso un altro universo musicale. Li odio perché Robert Fripp, con la sua chitarra e la sua mente, ha sempre fatto quello che voleva, senza mai pie
Robert Redford, morto il figlio James a 58 anni: "Ci mancherà profondamente" - Ad annunciare la sua scomparsa è stata la moglie Kylie che ha pubblicato un messaggio su Twitter, ricordando il marito e il
Morto il figlio di Robert Redford, James, aveva 58 anni - È morto a 58 anni James Redford, il figlio maggiore di Robert Redford, dopo due anni di lotta contro il cancro.