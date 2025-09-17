Perché Oliver nega il rigore a Thuram in Ajax-Inter | il VAR mostra un fallo che non aveva visto

Episodio da VAR al 35' di Ajax-Inter sullo 0-0 ad Amsterdam: Baas atterra Thuram e Oliver decreta un corretto rigore. Ma la moviola mostra un fallo precedente dell'attaccante nerazzurro, non visto dall'arbitro. Che annulla tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

